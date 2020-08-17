“بومطاري” يكشف تلاعب في ملف ديون علاج الجرحى بتركيا

أكد وزير المالية و الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني “فرج بومطاري” في تصريح لبرنامج فلوسنا رصدته “صدى الاقتصادية” على تولي وزارة المالية ملف ديون علاج الجرحى بالخارج و الداخل وذلك منذ توليه الوزارة و الذي يعد من اختصاصاتها ، مضيفاً أن الديون التي على ليبيا في دولة تركيا ما يقارب 185 مليون دولار .

و أضاف بالقول: عندما درسنا هذا البيانات الخاصة بهذا الخصوص لوحظ وجود تلاعب كبير بعدم وجود جوازات سفر ، و مستندات خاصة بدخول و خروج “المريض” و العمليات التي قام بها و العلاجات كذلك ، بالإضافة إلى وجود نقص في المستندات و تزوير في علاج غالي الثمن و المبالغة في الأسعار .

و تابع بالقول: كلفنا مكتب عملية المراجعة التركي لمراجعة قيمة هذه الديون و تم بعد ذلك تخفيض الديون التي على الدولة الليبية في تركيا من185 دولار إلى 29 مليون دولار .

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