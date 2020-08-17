“ديلي صباح التركية”: الاقتصاد الليبي يدفع ثمن الصراعات والانقسامات التي تشهدها البلاد

قالت صحيفة “ديلي صباح” التركية اليوم الاثنين إن ليبيا لديها القدرة على إنتاج 1.7 مليون برميل من النفط يوميا. ومع ذلك انخفض إنتاجها بسبب الصراعات إلى 92 ألف برميل يوميًا وهو انخفاض كبير بالنسبة لبلد كان مزودًا مهمًا للنفط والغاز لأوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن ليبيا تعاني من انقسام المؤسسات والخلل الوظيفي والفساد والاقتصاد المتعثر وقلة الإيرادات النفطية أو عدم وصولها على الإطلاق، على الرغم من أن البلاد تمتلك أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في إفريقيا عند 48.4 مليار برميل. وتشكل عائدات الغاز الطبيعي والنفط حوالي 90٪ من عائدات الحكومة.

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