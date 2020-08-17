السراج: الليبيون لن يسكتوا طويلاً على قفل “النفط” مصدر رزقهم الوحيد

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” اليوم الاثنين اجتماعا مع وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس”، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي “أحمد معيتيق” ووزير الخارجية بحكومة الوفاق “محمد سيالة”، إضافة إلى السفير الألماني لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا”.



وعبّر “السراج” خلال الاجتماع عن تقديره لدور ألمانيا الكبير لتحقيق السلام في ليبيا من خلال مؤتمر برلين والتواصل المستمر مع مختلف الأطراف بحثا عن مخرج للأزمة الليبية، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق كانت أول الملتزمين بمسار برلين إلا أنها لم تجد شريكا للسلام، وفق قوله.



وأكد “السراج” للوفد الألماني على أن الليبيين لن يسكتوا طويلاً على قفل “النفط” مصدر رزقهم الوحيد، مشيرا إلى ما تتكبده البلاد من خسائر وما يعانيه الشعب من مصاعب نتيجة إغلاق المواقع النفطية.

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