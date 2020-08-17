اقتصاد

السراج: الليبيون لن يسكتوا طويلاً على قفل “النفط” مصدر رزقهم الوحيد

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” اليوم الاثنين اجتماعا مع وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس”، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي “أحمد معيتيق” ووزير الخارجية بحكومة الوفاق “محمد سيالة”، إضافة إلى السفير الألماني لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا”.

وعبّر “السراج” خلال الاجتماع عن تقديره لدور ألمانيا الكبير لتحقيق السلام في ليبيا من خلال مؤتمر برلين والتواصل المستمر مع مختلف الأطراف بحثا عن مخرج للأزمة الليبية، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق كانت أول الملتزمين بمسار برلين إلا أنها لم تجد شريكا للسلام، وفق قوله.

وأكد “السراج” للوفد الألماني على أن الليبيين لن يسكتوا طويلاً على قفل “النفط” مصدر رزقهم الوحيد، مشيرا إلى ما تتكبده البلاد من خسائر وما يعانيه الشعب من مصاعب نتيجة إغلاق المواقع النفطية.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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تعليقات

  • تو سيالة على كبر سنه وصحة وجهه يخلي في الناس تسب فيه وتلعن فيه وهو مازاله شوية من عمره ….. قاعدلي يلهث عالنفط ما ادراك ما النفط ..،!!!!
    قولوله كان يفهم فالخارحية الليبية يلهى للسفارات والعباد الليبين الي قاعدين فالخارج عالقين ..؟؟!!!
    حتى جوازات مش مستخرجينهم – والسفارات مقعمزين فيهم البزناسة وكلاب الفلوس وسيارات وترف وأثاث وسهرات وماكلة تقول مطعم مش سفارة سبحان الله …!!!؟
    لما أيجيهم واحد اجنبي تقول جاهم ” رسول الله صلى الله عليه وسلم “حاشاه الرسول من وجوهكم ورفع الله مقامه –
    اعرفوا كيف تهتموا بمراكزكم وشءون مواطنيكم وتسهيل اجراءاتهم وانتمً زي المجانين –
    الي مصاب بهوس الكورة ..!!! والي يقلد فأصوات الحيونات …!!!
    والي خالعاته بطنه …!!! والي مداير روحه اجنبي …!!!!
    خليكم ليبيين وارعوا اماناتكم ورحم الله من عرف قدر نفسه .

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  • فلسطينية او أردنية مسيحية تعمل فالسفارة الليبية في ألمانيا – وتقوم بطرد الليبيين من السفارة –
    بالله وروها السيالة والي ينبحوا عالنفط – هذه الخارجية الليبية جاها. جن من فرق قالتله – 👇
    youtube.com/watch?v=sTY-XzzkIXs

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