وزير خارجية ألمانيا يرحب بمراجعة حسابات المصرف المركزي ويناقش مع “السراج” رفع الإغلاق عن النفط والاتفاق على كيفية توزيع الموارد

أكد وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس” خلال اجتماعه برئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” اليوم الاثنين أن بلاده تسعى لدفع مسار التسوية في ليبيا في إطار مخرجات مؤتمر برلين بدءًا من وقف دائم لإطلاق النار، مقترحا بأن تكون سرت والجفرة منطقتيْن منزوعتيْ السلاح.



وناقش الوزير الألماني مع “السراج” موضوع رفع الإغلاق عن المواقع النفطية والاتفاق على كيفية توزيع الموارد، مؤكدًا ترحيب بلاده بما وصفه “خطوة إيجابية لبناء الثقة” بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي.



وأشار “هايكو ماس” إلى ضرورة أن يقدم الجميع تنازلات لإيجاد مخرج للأزمة الليبية مع الدول المتورطة في النزاع، حتى لا يتطور الأمر من حرب أهلية إلى حرب مفتوحة بالتدخل العسكري للدول الداعمة للطرفين، وفق قوله.

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