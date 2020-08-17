“مركزي بنغازي” يتحرّك لحل مشكلة خطابات الضمان الخارجية

طالب مدير إدارة الرقابة المصرفية في المصرف المركزي بنغازي أسامة الشكري، المصارف التجارية بتجميع ومتابعة البيانات اللازمة لإشكالية خطابات الضمان الخارجية الخاصة بتركيا.

وأرفق الشكري في تعميم على المصارف، نموذجاً لتقوم المصارف بتعبئته لمتابعة إشكالية خطابات الضمان الاجتماعي الخاصة بأنقرة.

يأتي ذلك في إطار متابعة المركزي لعمل المصارف ودوره في تنفيذ دوره الإشرافي والرقابي على المصارف التجارية.

وطالب “مركزي بنغازي”، في بيان، المصارف التجارية بتقديم خطة استمرارية العمل بما يتماشى مع التطورات الحالية للوضع الوبائي في مدة أقصاها نهاية شهر أغسطس الحالي.

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