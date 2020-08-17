“الرعيض” احتجاز البضائع بالموانئ خطأ فاحش يسبب خسائر اقتصادية وإهدار العملة الصعبة

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بليبيا “محمد الرعيض” اليوم الاثنين في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية إن احتجاز السلع والبضائع بالمواني، يعتبر خطأ فاحش لا يخدم مصلحة الدولة ولا المواطن ويسبب خسائر للاقتصاد وإهدار أموال بالعملة الصعبة كغرامات تأخير للبواخر والحاويات.

وأضاف “الرعيض” ضمن تصريحه لصدى أن هذا جاء نتيجةً لتعنث مصرف ليبيا المركزي بعدم توحيد سعر الصرف وفتح وسائل الدفع المسموح بها قانوناً.

وأشار إلى أنه على المجلس الرئاسي ضرورة تمديد قرار السماح باستيراد السلع والبضائع بدون اعتمادات إلى أن يمدد المركزي قراره بحل المشكل القائم والغير مبرر وهو أن يعدل سعر الصرف يوحده لكل الأغراض للقضاء على الفساد والذي سيؤدي إلى توفر السلع وانخفاض أسعارها والقضاء على السوق الموازي وتوفر السيولة وحل كل المشاكل.

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