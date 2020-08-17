عضو بالصالون الاقتصادي: قيمة صرف المرتبات بليبيا تقارب ال30 مليار سنوياً … و تكدس الموظفين خلق نوعاً من الفساد

قال عضو الصالون الاقتصادي “عمران الشائبي” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الاثنين حول توصيات التي أصدرها الصالون فيما يخص معالجة ملف المرتبات أنه مقارنة بعدد السكان تعتبر ليبيا من الدول القليلة في العالم التي تعاني من تضخم في عدد العاملين بالقطاع العام.

وتابع بالقول: حيث تقارب الأرقام من ميزانية الدولة في هذا البند من الثلاثين مليار سنوياً، و إذا نظرنا للواقع نجد أن الخدمات متدنية بشكل كبير ولا يوجد أي نوع من الخدمات فمثلاً هناك معلم لكل أربع طلبة في حين أن الفصول تكتظ بالطلبة ” أي فوق الثلاثين طالب لكل فصل ونقص حاد في المعلمين” .

وأفاد “الشائبي” بالقول: إن المعضلة تشرح نفسها بنفسها وهكذا الحال في باقي القطاعات كالصحة والكهرباء والخدمات الأخرى التي يحتاجها المواطن ، لذا كان من الواجب تصحيح هذا الملف والنظر فيه بكل شفافية و واقعية لأن الخدمات شبه معدومة وتكدس الموظفين في كل الوظائف خلق نوع من الفساد وثقافة الغنيمة وقتل التحفيز والمنافسة و منها خسر الجميع.

و قال “الشائبي”: الصالون الاقتصادي عندما درس هذا الملف وضع النقاط على الحروف وناقش المشكلة وأعطى الحلول والتوصيات التي نتمنى أن ترى النور في القريب .

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