الخارجية الألمانية: يجب انهاء إغلاق المنشآت النفطية وإخراج المرتزقة منها

أكد وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس” على ضرورة الانهاء الفوري لإغلاق المنشئات النفطية ودعم بلاده لجهود المؤسسة الوطنية للنفط من اجل إعادة الإنتاج مشددا على دورها الهام في الحفاظ على وحدة ليبيا.

وناقش” ماس” الاثنين في طرابلس مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الأضرار الاقتصادية والبيئية الناتجة عن الاغلاقات ومخاطر السلامة العامة خاصة نتيجة عسكرة المنشآت وتواجد المرتزقة فيها.

وبحث صنع الله مع” ماس” أهمية الشفافية المالية بالتوازي مع إعادة الترتيبات الأمنية وضرورة إخلاء المنشآت النفطية من المرتزقة وجميع المظاهر العسكرية وجعلها مناطق عازلة منوزعة السلاح.

وشدد صنع الله على عدم استخدام النفط كورقة مساومة سياسية وتجنيبه الصراع العسكري وفقا للصفحة الرسمية للمؤسسة.

يشار إلى أن خسائر أقفال المنشآت النفطية من قبل موالين لحفتر بلغ اكثر من8 مليار دولار منذ يناير الماضي.

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