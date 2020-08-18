صنع الله وماس يجتمعان لبحث مسألة إغلاق النفط

أخبار ليبيا24

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن المهندس مصطفى صنع الله، اجتمع مع وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في طرابلس، لمناقشة العلاقات النفطية المشتركة، إضافة إلى الإغلاقات غير القانونية للمنشآت النفطية والجهود الألمانية لحل الأزمة الليبية.

وأفادت المؤسسة، أن الاجتماع ناقش الأضرار الاقتصادية والبيئية الناتجة عن الإغلاقات والمخاطر الناشئة عنها فيما يتعلق بالسلامة العامة، كما تطرق إلى أهمية الشفافية المالية بالتوازي مع إعادة الترتيبات الأمنية.

وأضافت المؤسسة، أن صنع الله طلب ضرورة إخلاء المنشآت النفطية من المظاهر العسكرية وجعلها مناطق عازلة منزوعة السلاح حتى يتمكن موظفو المؤسسة من أداء عملهم دون تعريض حياتهم للخطر.

وقالت المؤسسة، إن الوزير الألماني، أكد على ضرورة الإنهاء الفوري للإغلاقات ودعم ألمانيا للجهود من أجل إعادة إنتاج النفط.

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