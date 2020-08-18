وزير خارجية ألمانيا يجري مباحثات في طرابلس حول النفط مع صنع الله

طرابلس-العنوان

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، مصطفى صنع الله، مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يوم الإثنين بطرابلس العلاقات النفطية المشتركة بين المؤسسة وألمانيا، إضافة إلى مسألة الإغلاقات للمنشآت النفطية وجهود برلين لحل الأزمة الليبية.

ودعا صنع الله إلى ضرورة جعل المنشآت النفطية مناطق عازلة من السلاح حتى يتمكن موظفو المؤسسة من أداء عملهم دون تعريض حياتهم للخطر، على حد قوله.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني، الذي أجرى زيارة مفاجئة إلى العاصمة طرابلس، على ضرورة الإنهاء الفوري للإغلاقات ودعم ألمانيا بلاده لحل الأزمة في ليبيا.