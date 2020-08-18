الجمارك تكشف لـ218 تفاصيل اجتماع مكافحة تهريب الوقود

كشف مدير مكتب الإعلام بمصلحة الجمارك فهمي الماقوري في تصريح لـ218 عن تفاصيل اجتماع موسع عقده مسؤولو أقسام مكافحة التهريب والمخدرات التابعة للمصلحة في منطقة الجبل الغربي مع ممثلين عن شركات توزيع الوقود المعتمدة من شركة البريقة وهي “الراحلة ونفط ليبيا والشرارة الذهبية وشركة خدمات الطرق السريعة”.

وأضاف الماقوري أن الاجتماع الذي عقد مساء أمس الاثنين بمدينة غريان تناول الحد من ظاهرة تهريب الوقود للحفاظ على مقدرات الدولة مبينا أن الاجتماع خلص إلى تشكيل لجنة تضم أفرادا من كافة أقسام مكافحة التهريب وسرايا الحدود إلى جانب فرق من أقسام التفتيش الآلي على أن تباشر مهامها في مراقبة حركة الوقود فور الانتهاء من التحضيرات.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة النفط فإن عمليات تهريب الوقود تكلف الدولة الليبية 750 مليون دولار سنويا يتم تهريبها بشكل واضح من المنطقتين الغربية والجنوبية من ليبيا.

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