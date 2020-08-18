بـ”سواعد محلية”.. شركة سرت للنفط تحقق إنجازاً فنياً

تمكنت مجموعة الصيانة الكهربائية بمراقبة البتروكيميائيات التابعة لإدارة الصيانة بشركة سرت للنفط، من صيانة المغذي الكهربائي بمحطة توليد الطاقة الكهربائية بالمنطقة الثانية دون اللجوء للإطفاء الشامل.

وترتب على تنفيذ هذا العمل دون اللجوء للإطفاء الشامل تجنيب الشبكة الكثير من الأعباء المالية الناتجة عن عملية الإطفاء الشامل دون الاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة في هذا النوع من الأعمال.

وتشهد البلاد هذه الأيام أزمة انقطاع متكرر للتيار الكهربائي وطرح الأحمال لساعات طويلة، حيثُ تفاقم الانقطاعات الطويلة والمتكررة للتيار من معاناة المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة وإجراءات الحظر المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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