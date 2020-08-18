اقتصاد

بـ”سواعد محلية”.. شركة سرت للنفط تحقق إنجازاً فنياً

تم النشر منذُ 19 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت مجموعة الصيانة الكهربائية بمراقبة البتروكيميائيات التابعة لإدارة الصيانة بشركة سرت للنفط، من صيانة المغذي الكهربائي بمحطة توليد الطاقة الكهربائية بالمنطقة الثانية دون اللجوء للإطفاء الشامل.

وترتب على تنفيذ هذا العمل دون اللجوء للإطفاء الشامل تجنيب الشبكة الكثير من الأعباء المالية الناتجة عن عملية الإطفاء الشامل دون الاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة في هذا النوع من الأعمال.

وتشهد البلاد هذه الأيام أزمة انقطاع متكرر للتيار الكهربائي وطرح الأحمال لساعات طويلة، حيثُ تفاقم الانقطاعات الطويلة والمتكررة للتيار من معاناة المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة وإجراءات الحظر المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك