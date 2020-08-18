وزير الخارجية الألماني يحث على ضرورة إنهاء إغلاق النفط في ليبيا

حث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الاثنين، على ضرورة إنهاء الإغلاقات غير القانونية للمنشآت والموانئ النفطية في ليبيا أثناء لقاء جمعه مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع الله.

وبحسب بيان للمؤسسة، تناول الاجتماع العلاقات النفطية المشتركة كما تم التطرق الى الإغلاقات غير القانونية للمنشآت النفطية والجهود الألمانية لحل الأزمة الليبية.

وأضاف البيان بأن صنع الله بحث مع الوزير الألماني الأضرار الاقتصادية والبيئية الناتجة عن الإغلاقات والمخاطر الناشئة عنها فيما يتعلق بالسلامة العامة وخصوصا بسبب عسكرة المنشآت وتواجد المرتزقة الأجانب فيها، وعلى أهمية الشفافية المالية بالتوازي مع إعادة الترتيبات الأمنية.

وأكد الطرفان على ضرورة إخلاء المنشآت النفطية من المرتزقة وجميع المظاهر العسكرية وجعلها مناطق عازلة منزوعة السلاح حتى يتمكن موظفو المؤسسة من أداء عملهم دون تعريض حياتهم للخطر وعدم استخدام النفط كورقة مساومة سياسية وتجنيبه الصراع العسكري، وفق بيان المؤسسة.

من جهته أكد هايكو ماس على ضرورة الإنهاء الفوري للإغلاقات ودعم ألمانيا للجهود التي تبذلها المؤسسة الوطنية النفط من أجل إعادة الإنتاج، وشدد على دورها الهام في الحفاظ على وحدة ليبيا.

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