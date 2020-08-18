النفط يحافظ على مكاسبه بفعل التزام “أوبك+”

حافظت أسعار النفط، على معظم مكاسب الليلة الماضية اليوم الثلاثاء بعد أن قالت مجموعة أوبك+ إن الأعضاء التزموا التزاما شبه تام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها لدعم الأسعار وسط تراجع في الطلب على الوقود بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبحلول الساعة السابعة صباحا بتوقيت ليبيا، كان خام برنت منخفضا 18 سنتا إلى 45.19 دولارا للبرميل، فيما نزل الخام الأمريكي 26 سنتا ليسجل 42.63 دولارا للبرميل.

ويشار إلى أن نسبة الالتزام بتخفيضات إنتاج أوبك+ بلغت حوالي 97 بالمئة في يوليو، حسبما قاله مصدران في التحالف لرويترز.

وقلص منتجو النفط الإنتاج تقليصا غير مسبوق لخفض المخزونات العالمية، في ظل انهيار الطلب جراء الجائحة.

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