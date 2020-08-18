عقيلة صالح يبحث أزمة الكهربائية وشبهات فساد لجنة كورونا بالمنطقة الشرقية

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الثلاثاء أبرز المشاكل والعراقيل التي تسببت في خلل بالشبكة الكهربائية، خلال اجتماعه مع رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه صالح ببلدية القبة.

وبحسب بيان لديوان المحاسبة، ناقش الاجتماع كافة المشاكل والصعوبات المتعلقة بالشبكة العامة للكهرباء وضرورة وضع الحلول اللازمة مع الهيئة العامة للكهرباء.

وأوضح البيان بأن عقيلة صالح شدد على ضرورة تبيان أي تقصير أو إهمال في تنفيذ كافة المشاريع المتعلقة بالكهرباء، نتيجة لما يسببه انقطاعه من معاناة للمواطنين.

وأكد صالح على ضرورة إجراء تحقيقات شفافة فيما يتعلق بصرف مبلغ الثلاثمائة مليون دينار المخصصة للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، وما صاحبها من مخالفات وتجاوزات وإحالتها لجهات التحقيق المختصة، وفق البيان.

وأضاف البيان بأن رئيس مجلس النواب أصدر تعليماته بشأن إخطاره بالنتائج الأولية حيال التحقيقات، مع تحديد المسؤلين عن هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم.

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