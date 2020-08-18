باشاغا في زيارة لمكتب النائب العام حول مكافحة الجرائم المالية والعابرة للحدود

قام وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا بزيارة إلى مكتب النائب العام في طرابلس لبحث قضايا تتعلق بالجرائم المالية والعابرة للحدود وقضايا الإرهاب.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فإن زيارة باشاغا جاءت بدعوة من مكتب النائب العام في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين للعمل معا تزامنا مع التحقيقات الجنائية التي يجريها أعضاء النيابة العامة وما يصدر عنهم من أوامر جنائية للأجهزة الأمنية سواء تلك القضايا المتعلقة بالجرائم المالية أو الجرائم العابرة للحدود أو قضايا الإرهاب.

وكان في استقبال وزير الداخلية رئيس قسم التحقيقات بالمكتب الصديق الصور والقائم بأعمال النائب العام إبراهيم مسعود علي ومدير مكتب النائب العام العجيلي طيطش.

وتطرق الاجتماع إلى المسائل التي تعيق سير عمل قسم التحقيقات بمكتب النائب العام من خلال المتابعة لعدد من القضايا المعروضة على المكتب، كما تهدف هذه الزيارة إلى توسيع آفاق التبادل المشترك للمعلومات في عدد من القضايا الهامة، وفق البيان.

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