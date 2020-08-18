الجمارك تعلن العمل على مكافحة تهريب الوقود في منطقة الجبل الغربي

قالت مصلحة الجمارك في طرابلس اليوم الثلاثاء، إنها تعمل على الحد من تهريب الوقود في منطقة الجبل الغربي خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته المصلحة بين أقسام مكافحة التهريب والمخدرات وسرايا الحدود والتفتيش الألي في نطاق الجبل الغربي وشركات الخدمات النفطية المتمثلة في الراحلة ونفط ليبيا والشرارة والطرق السريعة.

وتمحور الاجتماع حول إيجاد آلية مناسبة للتنسيق بين المصلحة وشركات التوزيع لمراقبة المحطات وكميات الوقود من أجل إيقاف تهريبه عبر الحدود.

وقال المتحدث باسم مصلحة الجمارك فهمي الماقوري بأن الاجتماع سيحاول الوصول إلى برنامج مناسب بالتعاون مع شركات الخدمات النفطية للحد من التهريب وإيصال الوقود للمواطنين في تلك المنطقة بطريقة منتظمة وتقليل الإزدحام الحاصل.

واعترف الماقوري خلال تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية، بأن الهدف يبقى تقليل عمليات تهريب الوقود في منطقة الجبل ومراقبة المحطات وكميات الوقود الواصلة إليها كمرحلة أولى للحد من التهريب وتوفير الوقود للمواطنين بصورة مستمرة.

وأضاف المتحدث باسم المصلحة بأنهم يأملون في مواصلة العمل من خلال تعاون جميع الأجهزة للحد من هذه الظاهرة التي تستنزف الاقتصاد الوطني عبر تهريب الوقود لدول الجوار.

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