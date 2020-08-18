أسعار العملات الأجنبية تهبط أمام الدينار الليبي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية تراجعاً وانخفاضاً ملحوظاً أمام الدينار الليبي في تداولات السوق السوداء “الموازي”.
وتداول التجار الدولار اليوم الثلاثاء عند الساعة 19:34، بـ6.2 دنانير، منخفضاً بذلك ما مقداره 6.63%.
بدوره انخفض اليورو بمقدار 4.55% مسجلا 7.35 دنانير.
أما الباوند الإسترليني فسجل انخفاضاً بمقدار 3.44% مسجلاً 8.15 دنانير.
ووصل سعر غرام الذهب كسر عيار 18 إلى 295 ديناراً بانخفاض مقداره 4.84%، وسجل كسر الفضة انخفاضاً بمقدار 9.09% مسجلاً 3 دنانير.
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