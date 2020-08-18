فخامة رئيس مجلس النواب يبحث مع رئيس ديوان المحاسبة كافة المشاكل والصعوبات المتعلقة بالشبكة العامة للكهرباء

القبة 18 أغسطس 2020 (وال) – بحث فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، صباح اليوم الثلاثاء، أبرز المشاكل والعراقيل التي تسببت في مشاكل الشبكة الكهربائية، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه ببلدية القبة مع رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه صالح.
وناقش الاجتماع كافة المشاكل والصعوبات المتعلقة بالشبكة العامة للكهرباء، مؤكدا على ضرورة وضع الحلول اللازمة مع الهيئة العامة للكهرباء.
وشدد فخامته على ضرورة تبيان أي تقصير أو إهمال في تنفيذ كافة المشاريع المتعلقة بالكهرباء، نتيجة لما يسببه انقطاعه من معاناة للمواطنين.
كما شدد رئيس مجلس النواب على ضرورة إجراء تحقيقات شفافة فيما يتعلق بصرف مبلغ 300 مليون دينار المخصصة للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، وماصاحبها من مخالفات وتجاوزات وإحالتها لجهات التحقيق المختصة.
وأصدر الرئيس تعليماته بشأن إخطاره أولاً بأول حيال التحقيقات، مع تحديد المسؤلين عن هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم. (وال – القبة)
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