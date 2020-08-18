فخامة رئيس مجلس النواب يبحث مع رئيس ديوان المحاسبة كافة المشاكل والصعوبات المتعلقة بالشبكة العامة للكهرباء

القبة 18 أغسطس 2020 (وال) – بحث فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، صباح اليوم الثلاثاء، أبرز المشاكل والعراقيل التي تسببت في مشاكل الشبكة الكهربائية، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه ببلدية القبة مع رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه صالح.

وناقش الاجتماع كافة المشاكل والصعوبات المتعلقة بالشبكة العامة للكهرباء، مؤكدا على ضرورة وضع الحلول اللازمة مع الهيئة العامة للكهرباء.

وشدد فخامته على ضرورة تبيان أي تقصير أو إهمال في تنفيذ كافة المشاريع المتعلقة بالكهرباء، نتيجة لما يسببه انقطاعه من معاناة للمواطنين.

كما شدد رئيس مجلس النواب على ضرورة إجراء تحقيقات شفافة فيما يتعلق بصرف مبلغ 300 مليون دينار المخصصة للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، وماصاحبها من مخالفات وتجاوزات وإحالتها لجهات التحقيق المختصة.

وأصدر الرئيس تعليماته بشأن إخطاره أولاً بأول حيال التحقيقات، مع تحديد المسؤلين عن هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم. (وال – القبة)

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