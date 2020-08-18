هيئة الكهرباء تؤكد بلوغ العجز إلى 500 ميجاوات بالمنطقة الشرقية

بنغازي 18 أغسطس 2020 (وال) – أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية ربيع خليفة أن شركة سرت تعتزم خفض إمدادت الغاز لمحطات الكهرباء من مائة وتسعين مليون قدم إلى مائة وستين.

خليفة أكد أن هذه الكمية ستسبب عجز في الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية قدره ثلاثمائة ميجا وات.

وأوضح أن إجمالي العجز في الشبكة الكهربائية بلغ خمسمائة ميجا وات لتكون ساعات طرح للأحمال على كل المدن والمناطق في المنطقة الشرقية والوسطى ومناطق الصحراء من ستة إلى ثمانية ساعات.

وقال المتحدث أن طرح الأحمال خارج عن إرادة الشركة العامة للكهرباء وأن أغلب الوحدات بمحطات الكهرباء بالمنطقة الشرقية تعمل بنصف قدرتها الإنتاجية بسبب نقص أمدادات الوقود من المصدر كذلك من أجل الحافظ على استقرار الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية. (وال – بنغازي)

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