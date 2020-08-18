مركزي بنغازي يصدر نموذجاً لمتابعة مشكلة خطابات الضمان الخاصة بتركيا

بنغازي 18 أغسطس 2020 (وال) – أصدر المصرفُ المركزي بنغازي، نموذجاً مخصصاً لمتابعةِ مشكلةِ خطاباتِ الضمانِ الخارجيةِ الخاصةِ بتركيا.

المصرفُ أوضحَ في خطابٍ عبرَ صفحتِه بموقعِ الفيسبوك،أمس الإثنين، موجهٍ إلى مديري العمومِ بالمصارفِ التجاريةِ ومديري إداراتِ الفروعِ بالمنطقةِ الشرقية، أوضحَ أن هذا الإجراءَ يأتي تأسيساً على أحكامِ القانونِ بشأنِ المصارفِ وتعديلاتِه، وفي إطارِ تنفيذِ دورِ المصرفِ الإشرافي والرقابي على المصارفِ التجارية، مشيراً إلى أنه تم إرفاقُ نموذجٍ لملئِه، ثم الإفادةِ كتابياً بآخرِ المستجداتِ خلالَ سبعةِ أيامِ عملٍ من اليوم.

يُذكرُ أن المصرفَ التركيَ المركزيَ أصدرَ قراراً في العاشرِ من شهر يونيو الماضي، بإلغاءِ خطاباتِ الضمانِ المصرفيةِ الصادرةِ لصالحِ المصارفِ الليبية. (وال – بنغازي)

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