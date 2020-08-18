“حفتر” يصدر قراراً بفتح الموانئ والمنشآت النفطية

قال رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية “ناجي المغربي” اليوم الثلاثاء،خلال بيان له، إنه بناءا على تعليمات القائد العام “خلفية حفتر” وبعد الاجتماع مع عضو مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط “جاد الله العوكلي” ورئيس مجلس الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط “محمد بن شتوان”، فقد قرر خلال الاجتماع افتتاح الموانئ النفطية للتصرف النفط والنفط الخام المخزن.

وبحسب “المغربي” فقد أصدر هذا القرار لإتاحة الفرصة لتوفير الغاز المطلوب للتشغيل لرفع المعاناة عن كاهل المواطن، والحفاظ على البنية التحتية، والمعدات والمنشآت القائمة.

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