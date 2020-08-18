انهيار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار بعد قرار فتح الموانئ النفطية.. اخر الاسعار

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية انهياراً ملحوظاً أمام الدينار الليبي في تداولات السوق السوداء “الموازي” بعد اصدار قرارا بفتح الموانئ النفطية واعادة تصدير النفط المخزن.

وتداول التجار الدولار مساء اليوم الثلاثاء خلال اخر تحديث بـ5.60 ديناراً، فيما سجلت حوالة تركيا 6.00 دنانير.

بدوره هبط اليورو مقابل الدينار ليسجل 6.50 دنانير. أما الباوند الإسترليني فسجل ارتفاعه مسجلاً 7.27 دنانير.

وفيما يلي اخر الاسعار:

• الدولار = 5.60 دينار

• اليورو= 6.50 دينار

• الباوند = 7.27 دينار

• حوالات دبي/ تركيا = 6.00 دينار

• ليرة تركية= 0.76 دينار

• الدينار التونسي= 2.04 دينار

• بطاقات ارباب الأسرة =5.55 دينار

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