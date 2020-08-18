“السراج” يجتمع مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لتخفيف من أزمة الكهرباء

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” اليوم الثلاثاء اجتماعا مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ورئيس ديوان المحاسبة ومستشار الرئيس لشؤون الطاقة.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التي اتفق على اتخاذها في اجتماع سابق للتخفيف بصفة عاجلة من أزمة الكهرباء التي تفاقمت، وتذليل العقبات التي تعرقل خطط زيادة القدرة الإنتاجية بما يغطي احتياجات الاستهلاك العام في جميع مناطق ليبيا.

كما بحث الاجتماع أيضا ملف المشاريع المتوقفة، إضافةً للإجراءات المطلوبة لعودة الشركات المنفذة لتلك لمشاريع لاستكمال أعمالها.

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