“بي” يدعو المركزي لفتح المقاصة الالكترونية

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” اليوم الأربعاء إنه بعد قرار استئناف إنتاج تصدير النفط، على المركزي إصدار قرار لفتح المقاصة.

وأضاف “بي” عبر منشوراً له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك إنه يجب أن يكون هناك إعلان رسمي لتوقف الحرب و الذهاب للحل السلمي من خلال المسارت الثلاثة، سياسي، أمني، اقتصادي ( برلين ) و تعديل الاتفاق السياسي للوصوول لانتخابات رئاسية و برلمانية و انهاء الاجسام الانتقالية والمؤقتة.

كما دعا “السراج” لتوحيد رسم الصرف حكومة وشعب و إلغاء الدعم ومنح علاوة الأطفال والزوجة المقدر 350 دينار ليبي شهريا معدل عام الأسرة وبحد أدنى 150 دينار شهريا.

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