مهندس بالحقول لصدى: لا تعليمات حتى الآن من مؤسسة النفط لتصدير النفط من الحقول و الموانئ أو رفع للقوة القاهرة عليها

كشف مهندس يعمل بالحقول النفطية بشرق البلاد لصحيفة صدى الاقتصادية أنه لم تصل إلى حد الآن أي تعليمات من المؤسسة الوطنية للنفط لرفع القوة القاهرة على الموانئ الحقول لاستئناف تصدير النفط .

و تابع بالقول: في حال أصدرت المؤسسة تعليماته بالخصوص سيسبدأ تشغيل الحقول و الموانئ لتصدير النفط من جديد .

و كان رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية “ناجي المغربي” قد أصدر بياناً الأمس بخصوص فتح الموانئ النفطية للتصرف في النفط والنفط الخام المخزن، وذلك لإتاحة الفرصة لتوفير الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء لرفع المعاناة عن كاهل المواطن، والحفاظ على البنية التحتية، والمعدات والمنشآت القائمة.

ومن جهته أكد مصدر بميناء السدرة عدم ورود أي بيان من مؤسسة النفط أو تعليمات لرفع القوة القاهرة على الموانئ كذلك ، و في حين أصدرت المؤسسة ذلك سيتم البدء في تصدير النفط .

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