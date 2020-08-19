اقتصاد

بقرار مفاجئ.. عقيلة يؤجل اجتماعه مع اتحاد عمال النفط

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مصدر برلماني لـ218 عن تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر أن يعقد بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح واتحاد عمال النفط في تمام الساعة الـ 10 من صباح اليوم الأربعاء، إلى الأسبوع المقبل.

وجاء التأجيل بعد مرور ساعات فقط من إعلان حرس المنشآت النفطية إعادة فتح الموانئ النفطية، وبين المصدر أن ممثلين عن الاتحاد جاؤوا من مدن بعيدة وعلموا بتأجيل الاجتماع في وقت متأخر من ليل الثلاثاء.

وأضاف المصدر أن هذا القرار جاء بطلب من عقيلة صالح بشكل مفاجئ قبل عقد الاجتماع بساعات فيما لم يعلق اتحاد عمال النفط على الأمر تزامنا مع تجهيزات للاجتماع المؤجل.

ومن بين الملفات التي تم تأجيل الحديث فيها تمكين الشركات من أداء عملها ومناقشة دور عمال القطاع ودور قطاع النفط في تعزيز وتحسين الاقتصاد الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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