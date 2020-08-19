بقرار مفاجئ.. عقيلة يؤجل اجتماعه مع اتحاد عمال النفط

كشف مصدر برلماني لـ218 عن تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر أن يعقد بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح واتحاد عمال النفط في تمام الساعة الـ 10 من صباح اليوم الأربعاء، إلى الأسبوع المقبل.

وجاء التأجيل بعد مرور ساعات فقط من إعلان حرس المنشآت النفطية إعادة فتح الموانئ النفطية، وبين المصدر أن ممثلين عن الاتحاد جاؤوا من مدن بعيدة وعلموا بتأجيل الاجتماع في وقت متأخر من ليل الثلاثاء.

وأضاف المصدر أن هذا القرار جاء بطلب من عقيلة صالح بشكل مفاجئ قبل عقد الاجتماع بساعات فيما لم يعلق اتحاد عمال النفط على الأمر تزامنا مع تجهيزات للاجتماع المؤجل.

ومن بين الملفات التي تم تأجيل الحديث فيها تمكين الشركات من أداء عملها ومناقشة دور عمال القطاع ودور قطاع النفط في تعزيز وتحسين الاقتصاد الليبي.

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