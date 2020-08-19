اقتصاد

الحويج :الأولوية لمصر في إعادة الإعمار بليبيا

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبدالهادي لحويج أن الدور المصري مرحب به في التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وإصلاح ما دمره الإرهاب الذي أتى على أغلب المدن الليبية-حسب وصفه.

وقال الحويج في تصريحات لصحيفة الأخبار المصرية إن ليبيا ستشهد –بعد انتهاء الحرب- أعمالاً تنموية كبرى بالمليارات ونريد أن تكون لمصر الأولوية في إعادة الإعمار، سواء من حيث الشركات أو الأيدي العاملة.

وأوضح وزير الخارجية خلال تصريحاته أن سبب زيارته للقاهرة الأسبوع الماضي من أجل الدعم السياسي وتفعيل إعلان القاهرة من خلال مصر ودورها المحوري في الجامعة العربية، مؤكداً على ضرورة تعليق عضوية حكومة الوفاق بالجامعة والذهاب إلى مجلس رئاسي جديد وتكوين حكومة جديدة، وفقا لما تم الإعلان عنه بالعاصمة المصرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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