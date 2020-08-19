الرئاسي يحدد عطلة رسمية غداً

أعلن المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني عن عطلة رسمية ليوم غداً الخميس بكافة المؤسسات و الهيئات العامة بمناسبة العام الهجري لسنة 1442.

ووفقاً للرئاسي فيستثنى المرافق ذات الخدمات الإنسانية و الأمنية مع حفظ حق العاملين فيها في حصول مقابل عمل اليوم

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