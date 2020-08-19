“صنع الله” يجتمع بخصوص النفط

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس “مصطفى صنع الله” اجتماعاً مع رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة للنفط لمناقشة الآثار السلبية التي سببتها الاقفالات غير القانونية للحقول و المواقع التابعة للشركة .

تناول الاجتماع التسربات التي حدثت في خطوط النقل وخزانات النفط الخام ، و الخطط الموضوعة من قبل المؤسسة وشركة الواحة لإجراء عمليات الصيانة اللازمة للمعدات السطحية، والمنشآت التي تأثرت بسبب اقفال النفط .

الاجتماع ناقش والميزانيات المطلوبة لمعالجة الاقفال الذي طال الحقول و الموانئ و بعض المشاريع التنموية الهامة لدى الشركة ، والتي تجمّدت بسبب توقف انتاج النفط.

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