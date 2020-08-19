اقتصاد

تركيا تضع عينها على الغاز الطبيعي بحوض سرت

تم النشر منذُ 18 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس جمعية اقتصاد الطاقة التركية غوركان كومبار أوغلو إن احتياط تركيا في المنطقة الاقتصادية أثر إيجاباً على اقتصاد بلاده بشكل كبير.

وأضاف كومبار أوغلو في تصريحات صحفية أن اكتشاف أنقرة لحقل الغاز بدا جاهزاً للاستخدام منذ عامين، مبيناً أن من شأنه أن يقلل الاعتماد على الخارج في مجال البحث عن الطاقة.

ولفت رئيس جمعية اقتصاد الطاقة أن كمية احتياطات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط والمقدرة بـ 5 في المائة تكفي لسد احتياجات تركيا وحدها لما يقرب من 70 عاما، وأن الـ 95 في المائة المتبقية موجودة في أحواض أخرى أهمها حوض سرت قبالة ليبيا والمسمى بالحوض الكبير على حد وصفه.

وبيّن كومبار أوغلو أن عمليات التنقيب تتطلب استثمارات جادة، مشيرا إلى أن هناك مخاطر قد تتعرض لها الشركات، مبدياً تطلعه في أن تصبح تركيا مركزا لتجارة الطاقة في العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • كل عام وليبيا بخير ـ والارض الليبية بحماية سواعد أبنائها االمسللحين .

    الزيت المحرك الليبي ـ المحافظ على البيئة 👇

    ://lh3.googleusercontent.com/proxy/J8J2zxHzSjx9G8QuW0suSB-tCqJBaHoRX0XJ37PxeqhuKShT0SHYIzWzG4dKmaoKONpC8T7kksbyqghAuSwtqU20_TRhZInQRtdFUB3E9jE1-nB2zclaqmlsN2I

    رد

  • كل عام وليبيا بخير ـ والارض الليبية بحماية سواعد أبنائها االمسللحين .

    الزيت المحرك الليبي ـ المحافظ على البيئة 👇

    ://lh3.googleusercontent.com/proxy/HeZaGIeWb8XsSGz3mbiS_EkY7eGwaoPojUpXOBTV129a9WVqO-AivbD0H_Hante_DT5EVHm57lF1QViADEnJBLT60LxXOuWqJg6wNcBbksLyMWECDnxF00P1OQg

    رد