تركيا تضع عينها على الغاز الطبيعي بحوض سرت

قال رئيس جمعية اقتصاد الطاقة التركية غوركان كومبار أوغلو إن احتياط تركيا في المنطقة الاقتصادية أثر إيجاباً على اقتصاد بلاده بشكل كبير.

وأضاف كومبار أوغلو في تصريحات صحفية أن اكتشاف أنقرة لحقل الغاز بدا جاهزاً للاستخدام منذ عامين، مبيناً أن من شأنه أن يقلل الاعتماد على الخارج في مجال البحث عن الطاقة.

ولفت رئيس جمعية اقتصاد الطاقة أن كمية احتياطات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط والمقدرة بـ 5 في المائة تكفي لسد احتياجات تركيا وحدها لما يقرب من 70 عاما، وأن الـ 95 في المائة المتبقية موجودة في أحواض أخرى أهمها حوض سرت قبالة ليبيا والمسمى بالحوض الكبير على حد وصفه.

وبيّن كومبار أوغلو أن عمليات التنقيب تتطلب استثمارات جادة، مشيرا إلى أن هناك مخاطر قد تتعرض لها الشركات، مبدياً تطلعه في أن تصبح تركيا مركزا لتجارة الطاقة في العالم.

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