الدولار والعملات الاجنبية تعاود الارتفاع مقابل الدينار.. اخر الاسعار

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية ارتفاعاً ملحوظاً أمام الدينار الليبي في تداولات السوق السوداء “الموازي” عقب انهيارها يوم امس بعد اصدار قرارا بفتح الموانئ النفطية واعادة تصدير النفط المخزن.

وتداول التجار الدولار مساء اليوم الاربعاء خلال اخر تحديث بـ 6.15 ديناراً، فيما سجلت حوالة تركيا 6.55 دنانير.

بدوره صعد اليورو مقابل الدينار ليسجل 7.15 دنانير. أما الباوند الإسترليني فسجل ارتفاعا جديدا مسجلاً 8.00 دنانير.

وفيما يلي اخر الاسعار:

• الدولار = 6.15 دينار

• اليورو= 7.15 دينار

• الباوند = 8.00 دينار

• حوالات دبي/ تركيا = 6.55 دينار

• ليرة تركية= 0.84 دينار

• الدينار التونسي= 2.23 دينار

• بطاقات ارباب الأسرة =5.75 دينار

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