نيويورك تايمز: “أوبك” تشعر بالتفاؤل حيال فرص الزيادة في الإنتاج الليبي والأمريكي

قالت مصادر في أوبك اليوم الأربعاء إنه من غير المرجح أن تغير أوبك سياستها الخاصة بالإنتاج والتي تدعو حاليًا إلى خفض الإنتاج بمقدار 7.7 مليون برميل يوميًا مقابل ارتفاع قياسي قدره 9.7 مليون برميل يوميًا حتى الشهر الجاري.

و أعرب مصدر آخر من أوبك في تصريح نقلته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن تفاؤله قائلا إن المنتجين يمكن أن يتعاملوا مع التحديات مثل زيارة الإنتاج الليبي والأمريكي.

وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن كل شيء يسير على ما يرام داخل أوبك+ لأن الجميع بحاجة إلى الاستقرار في السوق، حيث بلغ الامتثال الإجمالي 95٪ إلى 97٪ في يوليو، وفقًا لمصادر أوبك.

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