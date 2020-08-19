لجنة أزمة الوقود والغاز تخصص محطات لبيع وقود الديزل وغاز الطهو

بحث رئيس لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز العميد محمد فتح الله، الأربعاء، مع مندوبي شركات توزيع الوقود والغاز، وممثلين عن شركة البريقة لتسويق النفط وضع آليات مناسبة لحلحلة المختنقات التي تعيق توزيع الوقود والغاز.

وناقش فتح الله مع المندوبين جهود توفير وقود “الديزل”، والتنسيق في تخصيص بعض المحطات لتزويد المواطنين به، ووضع آلية لتوزيعه عن طريق المحطات المتنقلة.

ومن جهته أعلن مندوب شركة البريقة لتسويق النفط البدء في إنتاج غاز الطهو بمستودع طرابلس النفطي بداية شهر سبتمبر المقبل. يذكر أن وقود الديزل يشهد شحا في محطات الوقود مع ارتفاع سعره في السوق السوداء؛ بسبب التهريب.

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