المسماري: قرار “القيادة العامة” هو بإفراغ كافة خزانات النفط في الموانيء النفطية وليس إعادة فتح النفط

قال “أحمد المسماري” المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة التابعة لمجلس النواب بطبرق اليوم الأربعاء إن القائد العام “خليفة حفتر” أصدر أمرا بإفراغ خزانات النفط ومشتقات النفط المخزنة في الموانيء النفطية وتحميلها وتصديرها للخارج وليس المقصود هو إعادة فتح الحقول وتصدير النفط.



وأضاف “المسماري” أن هذه الخطوة جاءت بعد أسبوعين من العمل الدؤوب لـ”القيادة العامة”، وفق قوله، واجتماعاتها مع المسؤولين بالهيئة العامة للكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط وشركة الخليج العربي للنفط لمعرفة حيثيات وأسباب القصور في الكهرباء والوقود والخدمات بالمنطقة الشرقية.



وتابع بالقول إن “حفتر” وصل بعد هذه الاجتماعات إلى إعطاء الإذن بتصدير المشتقات النفطية الموجودة في الخزانات، خاصة وأن العاملين بالموانيء متخوفون من أي عمل تخريبي ضد هذه الخزانات التي أصبحت ممتلئة، ولذلك صدر القرار بإفراغ كافة خزانات النفط في الموانيء النفطية، ولا يتعدى هذا الأمر إلى فتح الحقول النفطية أو تصدير نفط خام تم إنتاجه مؤخرا، بحسب تعبيره.



وكان رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية “ناجي المغربي” قد أكد في بيان له أمس الثلاثاء أن القائد العام “خليفة حفتر” أصدر تعليماته بفتح الموانئ النفطية للتصرف في النفط الخام المخزن.

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