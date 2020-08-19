بعد توضيح “المسماري” .. سعر صرف الدولار يتجاوز حاجز 6.50 من جديد

سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا كبيرا مساء اليوم الأربعاء بعد المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة التابعة لمجلس النواب بطبرق “أحمد المسماري”، والذي أوضح فيه أن إعلان السماح بتصدير النفط هو لإفراغ خزانات النفط في الموانيء النفطية وليس إعادة فتح الحقول وتصدير النفط.

وبحسب تاجر عملة فقد ارتفع سعر صرف الدولار فوق حاجز 6.50 بعد التأكيد على عدم فتح النفط، مشيرا إلى أن السعر المتداول بين تجار العملة حاليا غير ثابت ويتراوح بين 6.46 و6.54 دينار للدولار الواحد، رغم تداوله بأقل من 6 دينار صباح اليوم الأربعاء.

وكان سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازي قد شهد انخفاضا كبيرا مساء الأمس وصباح اليوم، حيث انخفض من 6.68 دينار إلى 5.60 دينار للدولار بعد الإعلان بأن القائد العام للقوات المسلحة شرق البلاد “خليفة حفتر” أصدر تعليماته بفتح الموانئ النفطية للتصرف في النفط الخام المخزن.

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