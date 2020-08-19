“شكشك” يلتقي السفير التركي لإيجاد حلول عاجلة لأزمة الكهرباء في ليبيا

عقد رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس “خالد شكشك” اجتماعا اليوم الأربعاء مع السفير التركي لدى ليبيا “سرحت أكسن” لمناقشة أسباب عدم عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا.



وأكد “شكشك” للسفير التركي على ضرورة عودة الشركات التركية خاصة المتعاقدة في مجال الكهرباء للعمل في ليبيا في أسرع وقت، مشددا على أن ديوان المحاسبة لن يمنح أي موافقات جديدة إلا للشركات المتواجدة فعلا في ليبيا وأن الأولوية في العقود في الفترة القادمة ستكون للشركات التي ستساعد البلاد في الخروج من الأزمة الحالية.



وفي ذات السياق وبحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة فإنه من المقرر أن يعقد رئيس الديوان “شكشك” اجتماعا مماثلا يوم الجمعة المقبل في إسطنبول مع المسؤولين بشركتي “إنكا وجاليك” التركيتيْن بحضور مسؤولي الشركة العامة للكهرباء.

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