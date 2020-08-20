بومطاري يطالب بإعداد 30 دراسة حول التنمية المكانية

بحث وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق، فرج بومطاري، أعمال مركز البحوث الصناعية والدراسات، التي من المفترض أن ينشرها سنويًا والتي يعدها منذ عام 2010.

وتطرق بومطاري، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة في طرابلس، مع مدير المركز إلى أهمية تعزيز التنمية المكانية وتكتيف الدراسات حولها، لما لها أهمية في تعزيز الخطط الاستثمارية مستقبلا وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وبحسب المنصات الرسمية لوزارة الاقتصاد فإن بومطاري طالب بضرورة اعداد 30 دراسة موسعة على مناطق مختلفة لتحقيق وتعزيز مفهوم استثماري حديث.

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