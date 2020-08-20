تخصيص محطات لبيع وقود الديزل “نافطا” وتوفير غاز الطهي بطرابلس

بحث المسؤلون عن لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز المشكلة من قبل المجلس الرئاسي الأربعاء، مع مندوبي شركات توزيع الوقود والغاز وممثلين عن شركة البريقة لتسويق النفط وضع آليات مناسبة لحلحلة المختنقات التي تعيق توزيع الوقود وغاز الطهي.

وتناول الاجتماع أيضا الذي عقد بمقر اللجنة في إدارة الأمن المركزي عدم توفر وقود “الديزل”، والتنسيق لتخصيص بعض المحطات للتزود به، ووضع آلية لتوزيعه عن طريق المحطات المتنقلة.

ووفق بيان للجنة، أكد المجتمعون ضرورة توفير اسطوانات الغاز بما يكفي احتياجات المواطنين من أجل قطع الطريق أمام تجار الأزمات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبطهم.

وأضاف البيان بأن مندوبي شركة البريقة لتسويق النفط أعلنوا البدء في إنتاج غاز الطهي بمستودع طرابلس النفطي بداية شهر سبتمبر القادم.

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