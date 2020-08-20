الشيخ يبحث مع شكشك استراتيجية الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد

بحث رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ ورئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك الاستراتيجية الموضوعة للأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد ومراقبة أداء القطاع العام.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر ديوان المحاسبة ضم أيضا مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع العام رضا قرقاب ومسؤولين آخرين.

ووفق بيان لهيئة مكافحة الفساد، تناول الاجتماع متابعة الملفات التي أقرت في بعض الاجتماعات السابقة، والتي من بينها توحيد جهود الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد المالي والإداري في البلاد ومحاسبة المفسدين.

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