حلول عاجلة لأزمة الكهرباء على طاولة شكشك والسفير التركي

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك رفقة سفير تركيا لدى ليبيا سرحت أكسن، أسباب وخلفيات عدم عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها.

وأكد رئيس الديوان على ضرورة عودة الشركات في أسرع ما يمكن خاصة الشركات المتعاقدة في مجال الكهرباء، مشددًا على أن الديوان لن يمنح أي موافقات جديدة إلا للشركات الموجودة فعلا في ليبيا وأن الأولوية في العقود خلال الفترة القادمة ستكون للشركات التي ستساعد في الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.

وحث شكشك خلال الاجتماع الشركة العامة للكهرباء على ضرورة العمل على التعاقد مع شركات متخصصة في مجال الدعم والاستشارات فيما يخص مجال التشغيل والإدارة، وذلك لتطوير عمل الشركة ومساعدتها في الإصلاح.

وجاء هذا الاجتماع استكمالا لاجتماع عقده شكشك الثلاثاء مع رئيس المجلس الرئاسي ومجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، حيثُ تناول الاجتماع ضرورة معالجة أزمة الكهرباء ووضع حلول عاجلة لها.

وبحسب بيان نشر عبر المنصة الرسمية لديوان المحاسبة، فمن المقرر أن يجتمع رئيس الديوان يوم الجمعة القادم بمدينة إسطنبول التركية بشركتي إنكا وجاليك، وقد تم التواصل مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ومسؤولين آخرين لحضور الاجتماع.

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