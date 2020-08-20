مركز الصادرات يبحث منح تراخيص لتصدير المنتجات السمكية الليبية

بحث المسؤلون عن مركز تنمية الصادرات اليومين الماضيين، إمكانية منح تراخيص تصدير المنتجات السمكية الليبية للخارج وفق مواصفات الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المركز في بيان، بأنه أجرى مباحثات بشأن تسهيل نفاذ الصادرات السمكية الليبية لأسواق دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر المركز ضم المسؤلين عن المركز الليبي لبحوث الأحياء البحرية وأعضاء اللجنة الدائمة لمنح المؤسسات تراخيص تصدير المنتجات السمكية الليبية.

ومن المتوقع أن يعمل المركز على تكليف أعضاء اللجنة الدائمة لمنح المؤسسات تراخيص تصدير المنتجات السمكية لتحديد أنواع الإختبارات المطلوبة لدى دول الاتحاد الأوروبي لقبول صادرات المنتجات السمكية الليبية.

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