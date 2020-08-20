اقتصاد

الجمارك تكشف لصدى اتفاق جديد للتمديد للتجار بتوريد بضائعهم بدون حوالات مباشرة .. ووضع شروط المركزي

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشفت مصادرنا بمصلحة الجمارك في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن اتفاق على تمديد العمل بقرار الرئاسي للسماح لصغار بتوريد بدون حوالات مباشرة.

و تضمن الاتفاق إلزام مصرف ليبيا المركزي بتفعيل أدوات الدفع المصرفية المتنوعة قبل انتهاء فترة التمديد .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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