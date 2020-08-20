الجمارك تكشف لصدى اتفاق جديد للتمديد للتجار بتوريد بضائعهم بدون حوالات مباشرة .. ووضع شروط المركزي

كشفت مصادرنا بمصلحة الجمارك في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن اتفاق على تمديد العمل بقرار الرئاسي للسماح لصغار بتوريد بدون حوالات مباشرة.

و تضمن الاتفاق إلزام مصرف ليبيا المركزي بتفعيل أدوات الدفع المصرفية المتنوعة قبل انتهاء فترة التمديد .

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