خاص: المشري يطالب السراج بالتمديد للتجار الصغار بتوريد بضائعهم بدون حوالات مباشرة

كشفت مصادرنا بمصلحة الجمارك في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن مراسلة رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” إلى رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” تفيد بمطالبته بالعمل على الانفاق بفتح الحوالات المباشرة لصغار التجار .
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صحيفة صدى الاقتصادية
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