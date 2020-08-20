اقتصاد

أبل.. أول شركة أميركية تصل قيمتها السوقية إلى تريليوني دولار

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل شركة أبل الأمريكية استفادتها من جائحة كورونا التي ضربت العالم، جراء ازدياد الطلب على خدماتها ومنتجاتها خلال فترات الإغلاق، إذ وصلت أمس الأربعاء قيمتها السوقية إلى تريليوني دولار.

وتعود هذه المكاسب الضخمة إلى هواتف أيفون الشهيرة، حيث ارتفع سهم الشركة أمس ليصل إلى 467,02 دولار، ووصلت أرباح الشركة الأمريكية في مارس 2018، إلى تريليون دولار، تتبعها كلّ من شركات أمازون ومايكروسوفت وألفابيت التي تملك غوغل.

وكانت أبل قد أعلنت في الفصل الأخير من يونيو عن ارتفاع أرباحها بنسبة 8 بالمئة إلى 11.2 مليار دولار، وارتفاع إيراداتها 11 بالمئة أيضا، إلى 59.7 مليار.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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