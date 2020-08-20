أبل.. أول شركة أميركية تصل قيمتها السوقية إلى تريليوني دولار

تواصل شركة أبل الأمريكية استفادتها من جائحة كورونا التي ضربت العالم، جراء ازدياد الطلب على خدماتها ومنتجاتها خلال فترات الإغلاق، إذ وصلت أمس الأربعاء قيمتها السوقية إلى تريليوني دولار.

وتعود هذه المكاسب الضخمة إلى هواتف أيفون الشهيرة، حيث ارتفع سهم الشركة أمس ليصل إلى 467,02 دولار، ووصلت أرباح الشركة الأمريكية في مارس 2018، إلى تريليون دولار، تتبعها كلّ من شركات أمازون ومايكروسوفت وألفابيت التي تملك غوغل.

وكانت أبل قد أعلنت في الفصل الأخير من يونيو عن ارتفاع أرباحها بنسبة 8 بالمئة إلى 11.2 مليار دولار، وارتفاع إيراداتها 11 بالمئة أيضا، إلى 59.7 مليار.

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