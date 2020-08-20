اقتصاد

“المركزي” يمرر 141 اعتمادا لتوريد أكثر من 30 سلعة

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس 6 قوائم اعتمادات جديدة أوضح من خلالها أنواع السلع المستوردة والقيم المالية الممنوحة للشركات بملايين الدولارات واليوروهات إلى جانب اعتماد واحد بالعملة التونسية.

وأوضحت البيانات الحديثة تمرير 141 اعتمادا عبر فروع 17 مصرفا تجاريا خلال الفترة ما بين 13/17 من أغسطس الجاري وذلك بهدف توريد أكثر من 30 سلعة لصالح القطاع الخاص وتعزيز قدرة السوق المحلي في مواجهة الطلب.

ومن بين السلع الموافق على استيرادها حليب أطفال وأدوية وأسمدة متنوعة وحبوب قمح وشعير وذرة إلى جانب سلع غذائية متنوعة ومواد للتحاليل الطبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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