النفط يهبط متأثراً بتحذيرات من ضعف الطلب العالمي

واصلت أسعار النفط العالمية الانخفاض، حيث هبطت الأسعار اليوم الخميس في الوقت الذي حذر فيه منتجون كبار من تهديد لتعافي الطلب إذا استمرت أزمة فيروس كورونا لفترة أطول.

وسجل خام القياس العالمي بحلول الساعة السادسة بتوقيت ليبيا تراجعاً بمقدار 34 سنتاً للبرميل إلى 45.03 دولار للبرميل فيما هبط خام الوسيط الأميركي 36 سنتاً مسجلا 42.57 دولار للبرميل.

يُذكر أن الطلب على الوقود قد تراجع 14 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي على مدى الأسابيع الأربعة الماضية وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

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