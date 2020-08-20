صحيفة بريطانية: عامل نفط بريطاني محتجز في ليبيا منذ خمسة أشهر والسلطات البريطانية تطالب بعودة المحتجز

قال موقع “جازيت” الإنجليزي اليوم إن عامل نفط أجنبي حوصر في الصحراء الليبية منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا قبل خمسة أشهر وهو يدعى “بول روكس” بريطاني الأصل يعمل في شركة تقنية ليبيا الأعمال الهندسية.

وبحسب الموقع البريطاني فإن الرجل المحتجز في ليبيا يعمل في صناعة الطاقة والنفط منذ أوائل الثمانينيات بعد تركه البحرية الملكية.

وقال المتحدث باسم وزير المالية البريطاني “ريشي سوناك” إنه على علم تام بحالة السيد بول الصعبة وأنهم على اتصال من أجل عودة المحتجر إلى المملكة المتحدة من ليبيا، مشيرا إلى أن قدرتهم على تقديم الدعم القنصلي محدودة و ذلك بسبب الوضع الأمني ​​المتقلب والظروف التي تمر بها ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية