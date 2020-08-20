المصرف المركزي: فتحنا هذا الأسبوع اعتمادات بقيمة تجاوزت 136 مليون دولار لأكثر من 100 شركة

نشر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس اليوم الخميس تفاصيل طلبات الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها عن طريق المصارف التجارية خلال الفترة من الثالث عشر إلى التاسع عشر من شهر أغسطس الجاري.

وبحسب منشور المصرف المركزي فقد تم فتح اعتمادات لأكثر من 100 شركة خلال أسبوع واحد، وبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المفتوحة بالدولار أكثر من 94 مليونا و278 ألف دولار، فيما تجاوزت قيمة الاعتمادات التي فتحت باليورو 34 مليونا و970 ألف يورو، إضافة إلى فتح اعتماد واحد بالدينار التونسي بقيمة مليون و41 ألف دينار، أي أن قيمة الاعتمادات المفتوحة تعادل قرابة 136 مليون دولار.

وشملت الاعتمادات السلع الغذائية المتنوعة من حليب وتونة ومعجون طماطم وزبدة وأرز وكسكسي ودقيق وبقوليات وقمح وذرة، وكذلك البيض واللحوم والدواجن المجمدة والعجول، إضافة إلى حليب الأطفال والأدوية والمواد والتحاليل طبية والزيت الطبي، وكذلك والأسمدة والأعلاف والمبيدات ومستلزمات إنتاج السلع والمواد الخام.

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