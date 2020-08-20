اقتصاد

المصرف المركزي: فتحنا هذا الأسبوع اعتمادات بقيمة تجاوزت 136 مليون دولار لأكثر من 100 شركة

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

نشر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس اليوم الخميس تفاصيل طلبات الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها عن طريق المصارف التجارية خلال الفترة من الثالث عشر إلى التاسع عشر من شهر أغسطس الجاري.

وبحسب منشور المصرف المركزي فقد تم فتح اعتمادات لأكثر من 100 شركة خلال أسبوع واحد، وبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المفتوحة بالدولار أكثر من 94 مليونا و278 ألف دولار، فيما تجاوزت قيمة الاعتمادات التي فتحت باليورو 34 مليونا و970 ألف يورو، إضافة إلى فتح اعتماد واحد بالدينار التونسي بقيمة مليون و41 ألف دينار، أي أن قيمة الاعتمادات المفتوحة تعادل قرابة 136 مليون دولار.

وشملت الاعتمادات السلع الغذائية المتنوعة من حليب وتونة ومعجون طماطم وزبدة وأرز وكسكسي ودقيق وبقوليات وقمح وذرة، وكذلك البيض واللحوم والدواجن المجمدة والعجول، إضافة إلى حليب الأطفال والأدوية والمواد والتحاليل طبية والزيت الطبي، وكذلك والأسمدة والأعلاف والمبيدات ومستلزمات إنتاج السلع والمواد الخام.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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تعليقات

  • وقفوه ـ لأن هذه اموال ماشية لبرلمانات وكلاب تونس الي فصلهم رئيسهم الحالي بسبب الفساد الاداري والمالي .

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  • أكدت احد الأجهزة الأمن في ليبيا بعد بلاغ من احد سكان المناطق بان الاعتمادات يتم سحبها لتمويل عصابة أوروبية وإنجليزية في مالطا والبوسنة والهرسك وصربيا تسمى السكار فيس والنيرفانا وهي عصابة تتاجر بالمخدرات وأكد احد سكان المناطق لشيخ في المسجد بان شباب ليبين منخرطين في هذه العصابة لتمويل جماعات متطرفة من اوروبا وتونس وبعض المناطق في ليبيا – وهم يقومون بمحاولة جذب الفنيات الأطفال لممارسة الفواحش بعد تخديرهم في اطعمة المقاهي – فعلى الأجهزة الامن المسلحين التعاون مع شيوخ المساجد في المناطق والبلديات الليبية دون اي تأجيل .

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