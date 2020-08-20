الماقوري: بإمكان التجار توريد السلع دون إجراءات المركزي

قال مدير المكتب الإعلامي في مصلحة الجمارك الرائد فهمي الماقوري أنه تم تمديد قرار المجلس الرئاسي رقم 47 للعام 2020 بشأن إمكانية توريد السلع من قبل التجار دون إجراءات مصرف ليبيا المركزي لمدة ستة أشهر مقبلة وفقا لكتاب يتضمن محضر اتفاق بين مجلس النواب في طرابلس ورئيس المجلس الأعلى للدولة نشره الماقوري عبر حسابه الشخصي في موقع فيسبوك.

وينص الاتفاق المذكور على إلزام مصرف ليبيا المركزي بتفعيل أدوات الدفع المصرفية المختلفة وذلك قبل انتهاء فترة توريد السلع.

وأشار محضر الاتفاق بين البرلمان ومجلس الدولة أن تقارب وجهات النظر على تمديد توريد السلع يتناغم مع مقتضيات حالة الطوارئ والمصلحة العامة تزامنا مع استمرار أزمة كورونا.

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