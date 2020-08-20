اقتصاد

الماقوري: بإمكان التجار توريد السلع دون إجراءات المركزي

تم النشر منذُ 7 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير المكتب الإعلامي في مصلحة الجمارك الرائد فهمي الماقوري أنه تم تمديد قرار المجلس الرئاسي رقم 47 للعام 2020 بشأن إمكانية توريد السلع من قبل التجار دون إجراءات مصرف ليبيا المركزي لمدة ستة أشهر مقبلة وفقا لكتاب يتضمن محضر اتفاق بين مجلس النواب في طرابلس ورئيس المجلس الأعلى للدولة نشره الماقوري عبر حسابه الشخصي في موقع فيسبوك.

وينص الاتفاق المذكور على إلزام مصرف ليبيا المركزي بتفعيل أدوات الدفع المصرفية المختلفة وذلك قبل انتهاء فترة توريد السلع.

وأشار محضر الاتفاق بين البرلمان ومجلس الدولة أن تقارب وجهات النظر على تمديد توريد السلع يتناغم مع مقتضيات حالة الطوارئ والمصلحة العامة تزامنا مع استمرار أزمة كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك